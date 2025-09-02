Το ζήτημα των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα από τις κατοχικές αρχές έθεσε η Υφπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, κατά τις επαφές της στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υφυπουργός, που είχε την Τρίτη επαφές με ομολόγους της από την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, τη Βόρειο Μακεδονία και τη Γαλλία, ήγειρε το ζήτημα στο πλαίσιο της προσπάθειας να αυξηθεί η πίεση προς τις κατοχικές αρχές για απελευθέρωση των πέντε κρατούμενων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανάρτηση της Υφυπουργού στο Χ, κατά τη συνάντησή της με τον Ουκρανό Αντιπρόεδρο για την Ευρωπαϊκή και Ευρωατλαντική Ολοκλήρωση, Τάρας Κάτσκα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Εξάλλου, τα επόμενα βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις του Μαυροβουνίου συζήτησε η κ. Ραουνά με την Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων της χώρας, Μάιντα Γκόρτσεβιτς, εστιάζοντας στην «απτή πρόοδο που στοχεύουμε να επιτύχουμε από κοινού κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026», όπως η Υφυπουργός αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ.

Πηγή: ΚΥΠΕ