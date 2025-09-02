Ένας από τους ηγέτες τουρκικού κυκλώματος παράνομου στοιχήματος που εξαρθρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ομολόγησε στις τουρκικές εισαγγελικές αρχές ότι μέρος των τεράστιων χρηματικών ποσών που αποκόμιζε η οργάνωση μεταφερόταν σε μετρητά στα κατεχόμενα. Η ομολογία του Μελίχ Γιαμάν περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Χάλκιν Σεσί», στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε, 38 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «προώθηση και διευκόλυνση διεξαγωγής παράνομων αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων», με την εισαγγελία να ζητά ποινές κάθειρξης από 5 έως 11 έτη.

Στην απολογία του, ο κ. Γιαμάν αποκάλυψε με λεπτομέρειες τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Ανέφερε ότι, κατόπιν καθοδήγησης του αδελφού του, Νεζίχ, ξεκίνησε να προμηθεύεται τραπεζικές κάρτες και λογαριασμούς τρίτων προσώπων έναντι προμήθειας. Αυτούς τους λογαριασμούς τους ονόμαζαν «σετ». Σε αυτούς κατατίθεντο τα χρήματα από τους παίκτες του παράνομου στοιχήματος. Όταν υπήρχαν κέρδη, οι πληρωμές γίνονταν από τους ίδιους λογαριασμούς.

Ο κ. Γιαμάν περιέγραψε πώς ήρθε σε επαφή, μέσω της εφαρμογής Telegram, με ένα άτομο που του είπε ότι ζούσε στα κατεχόμενα. Το άτομο αυτό του πρότεινε προμήθεια 6% για να του εξασφαλίσει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τουρκία για τις ανάγκες του παράνομου στοιχήματος, ζητώντας του παράλληλα εγγύηση 150.000 τουρκικών λιρών. Ο κ. Γιαμάν ταξίδεψε στα κατεχόμενα, όπου συναντήθηκε σε ξενοδοχείο με το εν λόγω άτομο, ονόματι Γιασίν K., και συμφώνησαν. Όπως ομολόγησε, τα χρήματα που περίσσευαν και δεν διανέμονταν ως κέρδη, τα μετέφερε ο ίδιος σε μετρητά από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διάφορες ιστοσελίδες. Όταν οι τουρκικές αρχές (BTK) μπλόκαραν την πρόσβαση σε αυτές, τα μέλη του κυκλώματος απλώς άλλαζαν τους αριθμούς στο τέλος των διευθύνσεων των ιστοσελίδων και συνέχιζαν τη λειτουργία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ