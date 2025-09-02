Ο νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με προορισμό το ψευδοκράτος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Μπαϊρακτάρογλου συνόδευσε ο Διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγός Μετίν Τοκέλ.

Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, τον «πρόεδρο της Βουλής» Ζιγιά Οζτούρκλερ και τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ. Παράλληλα, είχε συναντήσεις με τον Διοικητή των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, αντιστράτηγο Σεμπαχαττίν Κιλίντς, τον Διοικητή των Δυνάμεων Ασφαλείας, υποστράτηγο Ιλκέρ Γκιουργκιουλού, καθώς και τον Τούρκο πρέσβη στη κατεχόμενη Λευκωσία, Αλί Μουράτ Μπαστσέρι.





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi.



Orgeneral Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç… pic.twitter.com/9PrWyOrDN0 — savunmasanayi.org (@Savunma__Sanayi) September 1, 2025

Κατά την παραμονή τους, οι Τούρκοι αξιωματικοί κατέθεσαν στεφάνια στα μνημεία του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Δρ. Φαζίλ Κιουτσούκ, και του «ιδρυτικού προέδρου» Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς, υπογράφοντας τα βιβλία επισκεπτών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης επίσκεψη στο Κοιμητήριο Πεσόντων στον «Μπογάζι», όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε από την τουρκική πλευρά ως ένδειξη της «στρατηγικής σημασίας» που αποδίδει η Άγκυρα στις σχέσεις της με το ψευδοκράτος.