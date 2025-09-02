Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα το πρωί στα κατεχόμενα η "δίκη" των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα στο ψευδοκράτος από τις 19 Ιουλίου.

Την περασμένη Παρασκευή η διαδικασία επικεντρώθηκε στην εξέταση "μαρτύρων κατηγορίας". Συγκεκριμένα, κατέθεσαν «αστυνομικοί» του ψευδοκράτους καθώς και στέλεχος του κατοχικού στρατού.

Οι μαρτυρίες τους αφορούσαν την υποτιθέμενη παραβίαση «στρατιωτικής περιοχής» από τους πέντε Ελληνοκύπριους.

