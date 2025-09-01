Σε επ' αόριστον απεργία κατέρχεται από αύριο το πρωί η τουρκοκυπριακή συντεχνία των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» (EL-SEN) στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην κατεχόμενη Κερύνεια (Τεκνέτζικ), με το αιτιολογικό ότι η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θέτει πλέον σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού και των ίδιων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της EL-SEN και την οποία δημοσιεύει η «Γενί Ντουζέν», Αχμέτ Τουγτζιού, η απεργία θα ξεκινήσει αύριο, στις 7 το πρωί, και θα διαρκέσει μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα.

Η συντεχνία επισημαίνει ότι οι ελλείψεις και οι συχνές βλάβες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά συνιστούν «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια στην εργασία, τη δημόσια ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι τεχνικές ειδοποιήσεις και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιθέτως, τονίζεται ότι οι εργαζόμενοι που αναδεικνύουν τα προβλήματα τιμωρούνται με μετακινήσεις από τις θέσεις τους, αντί να διερευνάται η πηγή των δυσλειτουργιών. Η EL-SEN χαρακτηρίζει αυτή την προσέγγιση ως πολιτική εκφοβισμού εναντίον των εργαζομένων και ως περιφρόνηση του δημοσίου συμφέροντος.

«Το να αγνοούνται οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την εξειδίκευση των εργαζομένων, όχι μόνο θα βαθύνει τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει και σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες, μη αναστρέψιμες βλάβες και απώλειες ζωών στο μέλλον. Δεν θα υποκύψουμε σε πολιτικές mobbing. Θα υπερασπιστούμε την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και την ποιότητα της δημόσιας υπηρεσίας», αναφέρεται.

Καταλήγοντας, η EL-SEN δηλώνει ότι εάν τα αιτήματά της δεν ληφθούν υπόψη, η απεργία θα συνεχιστεί επ' αόριστον, καλώντας την κοινή γνώμη σε συμπαράσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ