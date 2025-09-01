«Παραποίηση της ιστορίας και διαστρέβλωση των γεγονότων» είναι ισχυρίστηκε ο Ερσίν Τατάρ ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως κατοχικής δύναμης. Ο κ. Τατάρ υποστήριξε επίσης, ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο "διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί", επαναφέροντας παράλληλα τη θέση του για λύση δύο κρατών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ερσίν Τατάρ απάντησε στις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ, Γεάδη Γεάδη, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην Κοπεγχάγη, οι οποίες απευθύνονταν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Ο κ. Τατάρ επανέλαβε την πάγια τουρκική θέση ότι η εισβολή «δεν έφερε ειρήνη και ελευθερία μόνο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και στην ελληνοκυπριακή».

Ισχυρίσθηκε ακόμη ότι η εισβολή του 1974 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εγγυητικών δικαιωμάτων της Τουρκίας που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και ως απάντηση στο «φασιστικό πραξικόπημα της ΕΟΚΑ» που υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα.

«Το βήμα που έγινε εκείνη την ημέρα ήταν μια δικαιολογημένη και νόμιμη επέμβαση για την προστασία της ασφάλειας, της ύπαρξης και της αξιοπρέπειας του τουρκοκυπριακού λαού», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι «η επέμβαση της Τουρκίας είναι απολύτως νόμιμη από πλευράς διεθνούς δικαίου».

Ο κ. Τατάρ επανέλαβε ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας «έχει εξαντληθεί» και ότι η μόνη ρεαλιστική οδός είναι μια λύση δύο κρατών. «Το όραμά μου είναι να προχωρήσουμε σε μια νέα, επίσημη διαδικασία στη βάση της συνεργασίας δύο κρατών, με την επιβεβαίωση της κυριαρχικής μας ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος μας», δήλωσε.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο νέος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου, έγινε δεκτός από τον Ερσίν Τατάρ. Ο Τούρκος στρατιωτικός συναντήθηκε και με τον "πρόεδρο" της «βουλής», Ζιγιά Όζτουρκλερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ