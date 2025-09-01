Σε μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, συνέδεσε την έννοια της ειρήνης με την αποδοχή μιας λύσης «δύο κρατών βασισμένης στην κυριαρχική ισότητα», αναφερόμενος παράλληλα στον ρόλο των τουρκικών εγγυήσεων για την «ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

«Η ειρήνη, η πιο θεμελιώδης ανάγκη της ανθρωπότητας, δεν είναι απλώς η απουσία πολέμου, αλλά ένας τρόπος ζωής όπου κυριαρχούν η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ελευθερία», ανέφερε ο κ. Τατάρ στο μήνυμά του.

Είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι, έχοντας βιώσει τον πόλεμο, γνωρίζουν καλά την αξία της ειρήνης και πως, παρά τις «αδικίες» που, όπως είπε, υπέστησαν ιστορικά, αναζητούσαν πάντα τη λύση στον διάλογο και τη δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή του 1974, την οποία χαρακτήρισε «ειρηνευτική επιχείρηση Κύπρου», ισχυριζόμενος ότι έφερε την ειρήνη τόσο στους Τουρκοκύπριους όσο και στους Ελληνοκύπριους και ότι έκτοτε επικρατεί ειρηνικό περιβάλλον στο νησί.

Ο κ. Τατάρ επανέλαβε τη θέση του ότι αυτό που χρειάζεται στην Κύπρο είναι μια λύση βασισμένη στην ύπαρξη "δύο κρατών" και στην αρχή της κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

Στη συνέχεια του μηνύματός του, συνέδεσε την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την παρουσία της Τουρκίας. «Οι συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και ειδικά η καταπίεση αθώων πολιτών στην Παλαιστίνη, καταδεικνύουν για άλλη μια φορά την αξία της ειρήνης», ανέφερε. Πρόσθεσε πως αυτό το σκηνικό αποδεικνύει ότι η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού “λαού” δεν μπορεί να την εμπιστευθούν σε κανέναν άλλο μηχανισμό εκτός από την ενεργό και de facto εγγύηση της «μητέρας πατρίδας Τουρκίας και την αποτρεπτική παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Είπε, επίσης, ότι «η ασφάλεια του λαού μας είναι αδιαπραγμάτευτη» και πως αυτή αποτελεί «το μοναδικό πραγματικό κλειδί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ