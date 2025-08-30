Τη στήριξή του προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ενόψει των επερχόμενων «εκλογών» στα κατεχόμενα, εξέφρασε ο πρόεδρος του «πακιστανικού συνδέσμου πολιτισμού και αλληλεγγύης», Σαχζάντ Κουράμ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο κ. Τατάρ υποδέχθηκε τον κ. Κουράμ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου στο νέο κτιριακό συγκρότημα της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Κατά τη συνάντηση, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στη σημασία του Πακιστάν και σημείωσε ότι οι Πακιστανοί που ζουν στα κατεχόμενα έχουν ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην οικονομία σε διάφορους τομείς. Επίσης, τους ευχαρίστησε για τη συνεισφορά τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουράμ, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, δήλωσε ρητά τη στήριξη του «συνδέσμου» προς τον κ. Τατάρ στις επερχόμενες «εκλογικές διαδικασίες» και του ευχήθηκε επιτυχία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από τον κ. Κουράμ στον κ. Τατάρ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κ. Τατάρ είχε συνάντηση με τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, στα πλαίσια των επαφών που πραγματοποιεί με προηγούμενους ηγέτες με αφορμή τις επικείμενες «προεδρικές εκλογές». Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιεί και ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος διεκδικεί επίσης την τ/κ ηγεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ