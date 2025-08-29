Νέα πρόσκληση για δημόσια τηλεοπτική αναμέτρηση απηύθυνε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Ερχιουρμάν, προς τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του δεύτερου.

Παράλληλα, ο κ. Ερχιουρμάν συνεχίζει τις επαφές του με πρώην Τουρκοκύπριους ηγέτες, στο πλαίσιο της εκστρατείας του προς διεκδίκηση της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σύμφωνα με τα δημοσίευμα της «Γιενί Ντουζέν», ο κ. Ερχιουρμάν, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ έκανε λόγο για ένα«εξαιρετικά οργισμένο και επιθετικό ύφος». Αντί απαντήσεων μέσω του Τύπου, ο κ. Ερχιουράαν επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον κ. Τατάρ για μια τηλεοπτική συζήτηση.

«Αυτό που είναι σημαντικό και συνάδει με την εποχή που βρισκόμαστε, αυτό που αρμόζει στον λαό μας, είναι να μπορούμε να θέτουμε τις ερωτήσεις μας ο ένας στον άλλο ενώπιον του λαού και να απαντούμε αμοιβαία. Στη δημοκρατία, ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει», ανέφερε .

Στο μεταξύ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, επισκέφθηκε κατ' οίκον τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ντερβίς Έρογλου. Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα όπως αναφέρεται, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη νέα περίοδο.

Ο κ. Ερχιουρμάν τόνισε πως η εμπειρία όσων υπηρέτησαν στην ηγεσία των Τ/κ είναι πολύτιμη και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να έρχεται σε επαφή με όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Η επίσκεψη αυτή ακολούθησε τις συναντήσεις που είχε κατά τις προηγούμενες εβδομάδες με τους πρώην ηγέτες των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί.