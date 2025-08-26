Η πολιτική για τη διέλευση διαμέσου των οδοφραγμάτων δεν έχει αλλάξει και όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές, τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται στην αναβάθμιση των συστημάτων και στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Τ/κ και των μελών των οικογενειών τους.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν πως έγινε αναβάθμιση του συστήματος του Αρχείου Πληθυσμού, όπου καταχωρούνται οι διελεύσεις των Τ/κ και των μελών των οικογενειών τους.

Ενόψει της αναβάθμισης γίνεται και επικαιροποίηση των στοιχείων και όπου εντοπίζονται ελλιπή στοιχεία ή λάθη στις καταχωρήσεις, ζητούνται στοιχεία για συμπλήρωση ή διόρθωση των καταχωρήσεων, αναφέρουν, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνεται μόνο μια φορά. Εφόσον τα στοιχεία επικαιροποιηθούν δεν χρειάζεται να ξαναγίνει η διαδικασία, συμπληρώνουν.

«Η πολιτική για τη διέλευση διαμέσου των οδοφραγμάτων δεν έχει αλλάξει. Οι όποιες αλλαγές στις διαδικασίες και τυχόν καθυστερήσεις που θα παρατηρούνται το αμέσως επόμενο διάστημα οφείλονται στην αναβάθμιση των συστημάτων και στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Τ/κ και των μελών των οικογενειών τους» αναφέρουν.

Σημειώνεται τέλος πως η αρμοδιότητα για τα οδοφράγματα έχει περάσει πλέον στην Αστυνομία.

