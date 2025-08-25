Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και την αμέριστη συμπαράστασή του προς τα δύο στελέχη του Κεραυνού Στροβόλου, τον Αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Κυπριανού και τον Διευθυντή του «Κώστας Παπαέλληνας» κ. Άκη Γρηγορίου, καθώς και προς τις συζύγους τους, κα Άννη Κυπριανού και κα Νίκη Γρηγορίου, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς.



Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, το ΚΕΒΕ στέκεται στο πλευρό των οικογενειών και ενώνει τη φωνή του με όλους όσοι απαιτούν το αυτονόητο: την άμεση και ασφαλή απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στα σπίτια και στους οικείους τους.

Το ΚΕΒΕ καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη διεθνή κοινότητα, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να τερματιστεί άμεσα αυτή η αδικαιολόγητη κράτηση, η οποία παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.