Η Πάφος FC βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της, καθώς το αποτέλεσμα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στον πρώτο αγώνα των Play-offs του Champions League της δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ίσως «νίκη» δεν αφορά μόνο το γήπεδο, αλλά το γεγονός ότι το έμβλημα της παφιακής ομάδας έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας το ενδιαφέρον φιλάθλων και δημοσιογράφων που αναζητούν την ιστορία πίσω από τον νεαρό ποιητή και αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Στην Ελλάδα, η ιστορία του έχει σχεδόν γίνει viral, με αναρτήσεις και δημοσιεύματα να εξηγούν πώς το πρόσωπο ενός δεκαεννιάχρονου που θυσιάστηκε για την ελευθερία του τόπου του βρέθηκε να κοσμεί το σήμα μιας ομάδας ποδοσφαίρου. Παράλληλα, και στη Σερβία, αθλητικές ιστοσελίδες αναδεικνύουν το βαρύ ιστορικό φορτίο που κουβαλά το έμβλημα της Πάφου, δίνοντας μια διάσταση που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μπάλας.

Έτσι, ανεξάρτητα από την τελική πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, η Πάφος FC έχει ήδη καταφέρει κάτι σπουδαίο: να φέρει στο προσκήνιο σε ολόκληρη την ήπειρο την ιστορία ενός νέου που έγινε σύμβολο ελευθερίας, και να συνδέσει τον αθλητισμό με τη μνήμη και την ταυτότητα του Κυπριακού Ελληνικού.









Αρθρο της σερβικής σιτοσελίδας ΡТС αφηγείται τη ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, του νεαρού Κύπριου ποιητή και αγωνιστή της ΕΟΚΑ που εκτελέστηκε από τους Βρετανούς το 1957 σε ηλικία μόλις 19 ετών













