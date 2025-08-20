Είναι «απαράδεκτο οι αξιωματούχοι της ΕΕ να αμφισβητούν τη νομιμότητα της δικαιοσύνης μας» δήλωσε ο «γενικός γραμματέας» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (UBP), Ογούζ Χασίπογλου, αντιδρώντας στη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) σχετικά με την παράνομη «κράτηση» πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, την οποία δημοσιεύουν τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Χασίπογλου ισχυρίζεται ότι η «δικαιοσύνη» στα κατεχόμενα «λειτουργεί ανεξάρτητα, αμερόληπτα και στο πλαίσιο της αρχής του κράτους δικαίου», προσθέτοντας ότι «τα δικαστήρια της χώρας μας» βασίζονται στην αρχή της δίκαιης και ισότιμης δίκης σε όλες τις υποθέσεις, όπως κατοχυρώνεται από το «σύνταγμα» και τους «νόμους».

«Το να αμφισβητούν οι αξιωματούχοι της ΕΕ τη νομιμότητα της δικαιοσύνης μας με τέτοιες δηλώσεις είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο κ. Χασίπογλου. «Αυτό αποτελεί ασέβεια τόσο προς τη δημοκρατική βούληση του τουρκοκυπριακού λαού όσο και προς το κράτος δικαίου», κατά την έκφραση του.

Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός διερωτήθηκε «πού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση» όταν, όπως ισχυρίστηκε, «οι ελληνοκυπριακές αρχές» προέβαιναν σε συλλήψεις Γερμανών, Ουκρανών και δύο Ούγγρων πολιτών, και γιατί οι συλλήψεις αυτές δεν αμφισβητήθηκαν. Επιπλέον, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι αγνοεί την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», την οποία το ΕΔΑΔ αναγνωρίζει ως εσωτερικό ένδικο μέσο. «Κανένας θεσμός ή πρόσωπο δεν μπορεί να επισκιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του ψευδοκράτους και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης του», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Ογούζ Χασίπογλου έκανε λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» εκ μέρους της ΕΕ, κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει να τιμωρεί τους Τουρκοκυπρίους που είπαν ‘ναι’ στο Σχέδιο Ανάν το 2004, ενώ επιβραβεύει τους Ελληνοκύπριους που είπαν ‘όχι’». Κατέληξε λέγοντας ότι τέτοιες δηλώσεις «κακομαθαίνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά» και εξυπηρετούν τη διαιώνιση του προβλήματος και όχι την επίλυσή του.