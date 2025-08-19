Το ψευδοκράτος προβάλλει ως μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή ενός τουρκοκυπριακού χορευτικού συγκροτήματος σε παράσταση που πραγματοποιήθηκε στη Disneyland στο Παρίσι.

Στα τ/κ ΜΜΕ δίνεται έμφαση στο ότι ακούστηκε το όνομα της «ΤΔΒΚ» στις ανακοινώσεις του διάσημου θεματικού πάρκου σχετικά με την εκδήλωση.

Η παράσταση φιλοξενήθηκε στο θέατρο Videopolis, στο πλαίσιο των διεθνών πολιτιστικών δράσεων της Disneyland που υποδέχεται ομάδες από όλο τον κόσμο.

Την «εκπροσώπηση» του ψευδοκράτους είχε το «Κέντρο Εκπαίδευσης Χορού Κύπρου», με υπεύθυνο τον Gönül İsmail.

Όπως μεταδίδεται στα τ/κ ΜΜΕ, η εμφάνιση προσέλκυσε πολλούς τουρκοκύπριους θεατές, οι οποίοι καταχειροκρότησαν τους χορευτές, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους ως «περήφανη εκπροσώπηση» του ψευδοκράτους.