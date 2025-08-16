Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης υποστηρίζει στη γραπτή δήλωσή του ότι επί χρόνια, η ε/κ ηγεσία «εκμεταλλεύεται το καθεστώς που έχει σφετεριστεί» για να απομονώσει τον τ/κ «λαό» από τη διεθνή κοινότητα και να φιμώσει τις φωνές τους. «Ακόμη και αν η επίσκεψη ενός Βουλευτή στην τδβκ γίνεται στόχος, το μήνυμα που πρέπει να δοθεί είναι ότι η νοοτροπία της ε/κ ηγεσίας του 1963 παραμένει αμετάβλητη. Αυτή είναι η νοοτροπία που αντιμετωπίζουμε και όσοι σκέφτονται να επιλύσουν το Κυπριακό παραδίδοντας το μέλλον του λαού μας στους Ελληνοκύπριους εξακολουθούν να μην κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης», υποστήριξε.

Εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας, συνέχισε ο κ. Τατάρ , ο τ/κ «λαός» στερείται τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του εδώ και 62 χρόνια. «Αυτή η καταπιεστική πολιτική απομονωτισμού, που ασκείται άδικα και παράνομα από την ε/κ ηγεσία, αποτελεί ένα σιωπηλό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει πλέον να αγνοεί αυτή την πραγματικότητα και πρέπει να αποδώσει τη δικαιοσύνη και την ισότητα που αξίζει στον τ/κ «λαό», πρόσθεσε.

Ο Ερσίν Τατάρ κάλεσε την τ/κ κοινότητα που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο να υψώσει τη φωνή της ενάντια σε αυτή την αδικία, όπως ανέφερε, και να υπερασπιστεί τον Αφζάλ Καν. Η υπεράσπισή του, κατά τον Τ/κ ηγέτη, σημαίνει «λήψη ισχυρής θέσης ενάντια σε αυτή τη φασιστική και αντιδημοκρατική στάση της ε/κ ηγεσίας». Το να αναγκάζεται ένας Βουλευτής να παραιτηθεί από τη θέση του μέσω πιέσεων και απειλών απλώς και μόνο επειδή επέδειξε τη θέλησή του να συναντηθεί με τον «εκλεγμένο πρόεδρο του τ/κ λαού αποτελεί κηλίδα για τη δημοκρατία», υποστήριξε ο κ. Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ