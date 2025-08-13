Κάθε μέσο, που έχουν στη διάθεσή τους χρησιμοποιούν οι κατοχικές αρχές, προσβλέποντας στην αναβάθμιση του status του ψευδοκράτους.

Αυτή τη φορά, ο κατεχόμενος δήμος Αμμοχώστου, διαφημίζει ότι διοργανώνει την πρώτη διεθνή Μπιενάλε Λευκωσίας σύγχρονης τέχνης, με θέμα τη «Συμπόνια».

Στη διαφήμιση τους αναφέρουν ότι λήφθηκαν 150 αιτήσεις για καλλιτεχνικά έργα από 22 διαφορετικές χώρες. Οι αιτούντες προέρχονταν από μεταξύ άλλων από Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, Ιταλία και Τουρκία.

Στην ανακοίνωση του παράνομου Δήμου, είναι μάλιστα έκδηλη, η επιδίωξη για προώθηση της ύπαρξης δύο κρατών, καθώς το ψευδοκράτος αναφέρεται ότι συμμετέχει ως «ΤΔΒΚ» και οι Ελεύθερες περιοχές, ως Νότια Κύπρος.

Αφήνεται δε, να νοηθεί ότι έχουν γίνει αιτήσεις συμμετοχής, από καλλιτέχνες, στις Ελεύθερες περιοχές.

Διοργανώνεται από τον οργανισμό Arkhe και τελεί υπό την αιγίδα του «Τουρκικού Δήμου Λευκωσίας», με κύριο χορηγό το Ίδρυμα Βεντάτ Κανέρ και τις Τουρκικές αερογραμμές ως χορηγό μεταφορών.

Την προπαγάνδα, που επιχειρείται μέσα από καλλιτεχνική έκθεση καταδικάζει ο ΔΗΣΥ. «Η προφανής πολιτική εκμετάλλευση και η προώθηση της τουρκικής προπαγάνδας μέσα από τον διαχωρισμό σε ''βόρεια'' και ''νότια'' Κύπρο στη διοργάνωση προκαλεί ανησυχία και είναι καταδικαστέα. Καλούμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να ενημερώσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, για τις συνέπειες συμμετοχής σε τέτοιες διοργανώσεις υπό την ταμπέλα "Νότια Κύπρος".»

Το ΣΙΓΜΑ, προσπάθησε να επικοινωνήσει τόσο με το Υφυπουργείο πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και με το Προεδρικό, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό.

Αξίζει αν σημειωθεί ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει τη διοργάνωση της λεγόμενης «μπιενάλε» στα κατεχόμενα

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τη διοργάνωση της λεγόμενης «μπιενάλε» στα κατεχόμενα.

Ανακοίνωση από το Υφυπουργείο αναφέρει ότι «καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τη διοργάνωση της λεγόμενης μπιενάλε στα κατεχόμενα, από το παράνομο καθεστώς που επιχειρεί να υπονομεύσει και να αμφισβητήσει τη νομιμότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τέτοιες ενέργειες, τονίζει, «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Όπως αναφέρει, σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε διπλωματικό και θεσμικό επίπεδο.