Πληροφορίες για Ε/κ αγνοούμενους του 1964 και 1974, τα οστά των οποίων έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί με την μέθοδο του DNA «προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες γύρω από τους θανάτους τους», ζητεί από το κοινό με ανακοίνωσή της η «γενική αστυνομική διεύθυνση».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας υπό την εποπτεία του «γενικού εισαγγελέα» σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του ΕΔΑΔ μετά από εκδίκαση παραπόνου οικογενειών Ε/κ αγνοουμένων (ΣΣ: για τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου τους).

Στην ανακοίνωσή της η «αστυνομία» προτρέπει «οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με Ελληνοκύπριους που εξαφανίστηκαν ή πέθαναν κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της ειρηνευτικής επιχείρησης μεταξύ 1964 και 1974, και των οποίων τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν από την ΔΕΑ», να επικοινωνήσει με συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό και να κλείσει ραντεβού για κατάθεση στο «αρχηγείο αστυνομίας» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ