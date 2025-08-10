Tελέστηκε σήμερα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ποταμίτισσας, το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Ήρωα Γεωργίου Χαραλάμπους Χριστοφή, έφεδρου καταδρομέα της 32ης Μοίρας Καταδρομών, ο οποίος έπεσε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974.

Σύμφωνα την οικογένεια του πεσόντος, το μνημόσυνο διοργανώθηκε από την Κοινότητα Ποταμίτισσας σε συνεργασία με την οικογένεια του ήρωα, παρουσία εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, κοινοτικών αρχών, συγγενείς, φίλων, συγχωριανών και πλήθους κόσμου που θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε προγραμματιστεί να παραστεί η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ωστόσο, λόγω έκτακτου ταξιδιού της, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση ο Στέφανος Στεφανή, Υπεύθυνος Λειτουργίας Ασφαλείας και αναπληρωτής εκπρόσωπος ΠΣΕΑ, ο οποίος εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο, τιμώντας τη μνήμη και την αυτοθυσία του Γεωργίου Χριστοφή.

Όπως αναφέρεται, στην ομιλία του, ο κ. Στεφανής μίλησε για τον Γεώργιο Χαραλάμπους Χριστοφή ως παράδειγμα αυταπάρνησης και ανδρείας, ενός ανθρώπου που δεν δίστασε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πυρός, ακόμη και τραυματισμένος, και να δώσει τη ζωή του για την πατρίδα. «Η θυσία του», είπε, «μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αίμα και αγώνες».

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ήρωα, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με κέρασμα προς όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γεώργιος Χαραλάμπους Χριστοφή, 26 ετών, γεννημένος στην Ποταμίτισσα, ήταν γιος του Χαράλαμπου (Χαμπή) και της Ειρήνης, σύζυγος της Χρυστάλλας και πατέρας του πεντάχρονου τότε Ανδρέα. Στην τουρκική εισβολή του 1974 κατατάχθηκε στην 32η Μοίρα Καταδρομών και πολέμησε με αυταπάρνηση στον Πενταδάκτυλο, την Άσπρη Μούττη, την Αλωνάγρα και τον Παχύαμμο.

Στις 15 Αυγούστου 1974, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της εισβολής, τραυματισμένος και εξουθενωμένος, βρέθηκε μαζί με τρεις συμπολεμιστές του πάνω σε τρακτέρ στην περιοχή Λευκονοίκου – Ακανθούς. Ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανός. Έκτοτε θεωρείτο αγνοούμενος μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, όταν τα οστά του ταυτοποιήθηκαν και επέστρεψαν στη γενέτειρά του για να ταφεί με τιμές ήρωα στις 16 Μαρτίου 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ