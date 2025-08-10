Εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά τις μάχες της Τυλληρίας τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στον Παχύαμμο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και προϊσταμένου του Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Γεώργιου.

Το μνημόσυνο διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολις Πάφου, η Εθνική Φρουρά, ο Σύνδεσμος Συγγενών Πεσόντων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών 1963-1964, η Παγκύπρια Οργάνωση Εφέδρων Αξιωματικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταδρομέων και η Κοινότητα Παχυάμμου.