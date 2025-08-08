Για αποκλεισμό και ερήμωση των χωριών στην περιοχή της Τηλλυρίας έκανε λόγο ο Πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, ο οποίος, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, την Παρασκευή, ανέφερε πως οι κάτοικοι δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης.

Είπε ακόμη πως στα σχολεία του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας φοιτούν ελάχιστοι μαθητές και πως χωριά της περιοχής, όπως το Μοσφίλι, τα Πηγαίνια και ο Παχύαμμος, έχουν εγκαταλειφθεί.

Αναφέρθηκε ακόμη στην άρνηση της τουρκικής πλευράς για συζήτηση για διάνοιξη σημείου διέλευσης στην περιοχή, με τον ισχυρισμό ότι είναι στρατιωτική περιοχή. Μια στρατιωτική περιοχή, είπε, "την οποία συντηρούμε και ανεφοδιάζουμε, τρεις φορές την εβδομάδα, με τη διέλευση χωρίς κανένα έλεγχο Τούρκων από την περιοχή και πολιτών που επισκέπτονται τα Κόκκινα".

Στο μεταξύ δύο ελικόπτερα με "αξιωματούχους" ψευδοκράτους, εκτός από τα μικρά λεωφορεία με επιβάτες από τα κατεχόμενα, αφίχθησαν, στα Κόκκινα για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με τον κ. Κλεάνθους.

Ο ιερέας της κοινότητας Κάτω Πύργου, πάτερ Ιωάννης Σπυρίδωνος, ανέφερε, σε δηλώσεις του πως " εμείς τέτοια μέρα θρηνούμε και αυτοί γιορτάζουνε". Η μη διάνοιξη των Κοκκίνων εμποδίζει την επιβίωσή μας, συμπλήρωσε. Η Ανδρούλλα Θεολόγου κάτοικος της περιοχής είπε, σε δηλώσεις της, πως ζητούν τη βοήθεια του κράτους.

