Μπλακάουτ στα κατεχόμενα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καταγράφηκε σοβαρή βλάβη στην παραγωγή που είχε ως αποτέλεσμα το μπλακάουτ.

Στο παρόν στάδιο δεν χρειάστηκε η συνδρομή της Κυπριακή Δημοκρατίας. Η βλάβη οφείλεται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό παραγωγής στην κατεχόμενη Μόρφου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το τμήμα του δικτύου που υπέστη βλάβη αποσυνδέθηκε από το σύστημα, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες μονάδες παραγωγής να τεθούν ξανά σε λειτουργία και να δοθεί σταδιακά ρεύμα σε διάφορες περιοχές.