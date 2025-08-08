Άρχισε μετά τις 07:00 το πρωί η διέλευση μικρών λεωφορείων από τα κατεχόμενα, μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη, για μετάβαση στα Κόκκινα, για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Τηλλυρίας, Ανδρέα Καρό.

Αναμένεται να περάσουν γύρω στα 50 λεωφορεία με 900-1000 άτομα, με συνοδεία οχημάτων με μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Σύμφωνα με τον κ. Καρό η διέλευση γίνεται τμηματικά και αρχικά περνούν τα πρώτα μικρά λεωφορεία καθώς και δύο οχήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα κατεχόμενα.

Η διέλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 09:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ