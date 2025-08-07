Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων και δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμένων, της τουρκικής εισβολής του 1974, τέλεσε ο Μητροπολίτης Ταμασσού και Ορεινής Ησαϊας τη Δευτέρα 4 Αυγούστου στο Στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμειας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λακατάμιας.

Προσθέτει πως στο τρισάγιο παρευρέθηκαν, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, εκπρόσωποι Κομμάτων, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του στρατού, της ΕΛΔΥΚ, συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων και εκπρόσωποι Τοπικών Σωματείων και Οργανώσεων. Της τελετής προηγήθηκε άναμμα φλόγας που μετέφεραν δρομείς του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου» από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Η Δήμαρχος Λακατάμειας Φωτούλα Χατζήπαπα στην ομιλία της, είπε, μεταξύ άλλων, ότι ως πολιτεία, ως κράτος, καλούμαστε, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης, βασισμένης, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και την προσπάθεια για την εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.

Ο Δήμος Λακατάμειας, υποκλίνεται με σεβασμό, μπροστά στη θυσία τους, με τη δέσμευση η μνήμη τους να μείνει άσβεστη και οδηγός για τις επόμενες γενιές, συμπλήρωσε αναφερόμενη στους πεσόντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ