Το δικό τους μήνυμα ενόψει της άτυπης πενταμερούς που θα γίνει στην Νέα Υόρκη 16-17 Ιουλίου έστειλαν οι Βρετανοί μέσω επίσημης ανάρτησής τους, στο λογαριασμό UK in Cyprus στο Χ



Η Βρετανία, ως εγγυήτρια δύναμη, κάτοχος και penholder για τα θέματα της Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και φίλος όλων των πλευρών, στηρίζει τη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για μια συμφωνημένη λύση. Ενεργοποιούμε όλες τις πλευρές, ενθαρρύνοντας την ευελιξία που απαιτείται για την επανέναρξη των συνομιλιών. Θα είμαστε παρόντες στην επόμενη συνάντηση 5+1 στη Νέα Υόρκη.





"As a guarantor power, the penholder on 🇨🇾 matters at the UNSC & a friend to all parties, the UK supports the UN-led process for an agreed settlement. We are engaging all parties to encourage the flexibility needed to return to talks. We will be at the next 5+1 meeting in NY." pic.twitter.com/W60mKHeI6h