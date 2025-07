Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την ισχυρή συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν στον τομέα της εθνικής άμυνας. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Φιντάν τόνισε τη δέσμευση της Τουρκίας να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ καταδίκασε έντονα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πακιστάν.



Ο Φιντάν εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη στήριξη του Πακιστάν στο ζήτημα της του ψευδοκράτους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι σχέσεις με τη λεγόμενη «ΤΔΒΚ» θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την εμβάθυνση των στρατηγικών και διπλωματικών δεσμών μεταξύ Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ, καθώς οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας σε κρίσιμα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.



«Η Τουρκία και το Πακιστάν ενισχύουν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η ενέργεια, η άμυνα, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Στο επίκεντρο των κοινών προσπαθειών βρίσκεται η αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου, με στόχο να φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας, τουρκικές και πακιστανικές ενεργειακές εταιρείες πρόκειται να ξεκινήσουν κοινές έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στα θαλάσσια ύδατα του Πακιστάν, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων.», δήλωσε μεταξύ άλλων.



