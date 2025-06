Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι, στην Κύπρο, η πρώτη από Ινδό πρωθυπουργό εδώ και πάνω από 20 χρόνια — είχε έντονο συμβολικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα, ιδίως απέναντι στην τουρκική κατοχή.



Ο Μόντι, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, παρατήρησαν οτον τουρκοκρατούμενο Πενταδάκτυλο από τη Λευκωσία βγάζοντας κοινές φωτογραφίες, στέλνοντας ουσιαστικά μήνυμα κατά της τουρκικής κατοχής και υπέρ της κυπριακής κυριαρχίας.



Ο Ινδός βουλευτής Abhishek Singhvi χαιρέτισε την κίνηση, τονίζοντας πως η Ινδία πρέπει να στηρίξει την Κύπρο και να αντιταχθεί στον τουρκικό επεκτατισμό.





«Καλωσορίζουμε την ενέργεια του Πρωθυπουργού Μόντι να επιθεωρήσει την παράνομα κατεχόμενη γη της Κύπρου από την Τουρκία. Το υποστηρίζω εδώ και καιρό. Ωστόσο, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Φτάνει πια. Στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου: απαιτούμε κυριαρχία, αντιστεκόμαστε στον επεκτατισμό!», έγραψε στο Χ.





Welcome step by PM Modi to look over illegally occupied land of #Cyprus by #Turkey. Have been advocating this since a long time. However, better late than never.



Enough is enough. Stand with Cyprus: demand sovereignty, oppose expansionism!