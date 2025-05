Η εφημερίδα Bugun Kibris ισχυρίζεται ότι τα εγκαίνια του λεγόμενου «προεδρικού μεγάρου» στο ψευδοκράτος πραγματοποιήθηκαν χωρίς συμμετοχή της τουρκοκυπριακής κοινωνίας . Η κυβέρνηση ΑΚP/Ερντογάν, ανησυχώντας για χαμηλή συμμετοχή, μετέφεραν περίπου 1.000 άτομα από την Τουρκία με ειδικές πτήσεις.

Στην επιστροφή μάλιστα, ξέσπασε σύγκρουση στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για αφορολόγητα ποτά και τσιγάρα, τα οποία οι συμμετέχοντες σχεδίαζαν να μεταπωλήσουν. Σημειώθηκαν εντάσεις και διαπληκτισμοί μεταξύ επισκεπτών και στελεχών του AKP.



Erdogan went to North Cyprus for the inauguration of a presidential palace. AKP worried no one would come, so they brought 1,000 people from Turkey.



Then chaos erupted after the people fought over duty-free alcohol and cigarettes they could resell in Turkey for 3-4x the price. pic.twitter.com/l792Kd9Ww8