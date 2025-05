Τρία όχι εισέπραξε από τον Τ/κ ηγέτη στη συνάντηση τους σήμερα, Δευτέρα στο Λήδρα Πάλλας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας ότι το 50% του χρόνου της συνάντησης αναλώθηκε από τον Ερσίν Τατάρ για το θέμα των συλλήψεων στην Κυπριακή Δημοκρατία για υποθέσεις σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα.

Προσερχόμενος στο γεύμα στην οικία της Πρέσβειρας του Λιβάνου προς του Πρέσβεις αραβικών κρατών στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε αρχικά ότι είναι σημαντικό πως έγινε η πρώτη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής για την νεολαία, υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Τότε είχε αποδεχθεί η ε/κ, αλλά όχι η τ/κ πλευρά, όπως σημείωσε, λέγοντας ότι έγινε τώρα. «Ελπίζουμε να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Επανέλαβε αυτό που ανέφερε κι ενώπιον των νέων, πως θεωρεί από τις 13 Τεχνικές Επιτροπές αυτήν ως την πιο σημαντική, γιατί οι συζητήσεις που κάνουν για την λύση του Κυπριακού αφορούν το μέλλον τους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι συμφώνησαν για 30 συγκεκριμένα κοιμητήρια που θα καθαριστούν και θ’ αποκατασταθούν, 15 στις ελεύθερες περιοχές και 15 στα κατεχόμενα. Θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε μια μικρή πρόοδος στα θέματα του περιβάλλοντος.

Τρεις αρνήσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι εισέπραξε τρεις αρνήσεις από τον κ. Τατάρ σε συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε για τα οδοφράγματα, λέγοντας ότι έκανε «καινούργια πρόταση ως πρώτο βήμα. Υπήρξε αρνητική απάντηση. Υπήρξε αρνητική απάντηση και στο ν’ ανακοινώσουμε σήμερα τη συμφωνία της Πύλας, όπως αυτή συμφωνήθηκε από τον κ. Στιούαρτ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι έθεσε το θέμα της ποσότητας του επεξεργασμένου νερού από το εργοστάσιο στη Μια Μηλιά, με βάση την συμφωνία του 2011, αλλά «δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Θα εξεταστεί. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια». Εξήγησε ότι η συμφωνία προνοούσε την παραχώρηση 70% του επεξεργασμένου νερού στα ελεύθερες περιοχές και 30% στις κατεχόμενες. Μετά τη καταβολή του ποσού των 11 εκ. ευρώ από την ΚΔ, η κατανομή έγινε 80-20% αλλά η συμφωνία δεν εφαρμόζεται. «Και πρέπει να υλοποιηθεί. Εάν δεν μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία, πώς μπορούμε να μιλούμε για την λύση του Κυπριακού» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι παρ’ όλο που δεν υπάρχει αυτό που επιδιώκουν κάθε φορά, περισσότερες θετικές εξελίξεις και σε πιο μεγάλα θέματα, «η προσπάθεια συνεχίζεται».

Υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, σε διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει περεταίρω εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας για να βοηθήσει και στην επανέναρξη των συνομιλιών. «Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Μπορώ να σας πω ότι από δικής μου πλευράς θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, παρά τις δυσκολίες – δεν τις υποβαθμίζω, δεν τις υποτιμώ – αλλά ξέρω ποιος είναι ο στόχος μου. Έχω ξεκάθαρο προσανατολισμό, ξεκάθαρη κατεύθυνση. Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν εξελίξεις».

Στην ερώτηση για το ποια ήταν η νέα του πρόταση για τα οδοφράγματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι πρότεινε ως πρώτο βήμα - και ακολούθως να συνεχιστεί η συζήτηση για τα 4 οδοφράγματα - «ν’ ανοίξουμε ένα οδόφραγμα στη Λευκωσία για τους πεζούς. Υπήρξε άρνηση από πλευράς του κ. Τατάρ».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Τατάρ αποχωρώντας από την συνάντηση στο Λήδρα Πάλλας για το θέμα των συλλήψεων για τον σφετερισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πέραν του 50% του χρόνου της συνάντησης αναλώθηκε στο να θέσει το συγκεκριμένο θέμα στον κ. Τατάρ. Ζήτησε από τον κ. Στιούαρτ να μεταφέρει στον ΓΓ της ενόχλησή του».

Απάντησε, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, ότι στην συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου πέρυσι στην Νέα Υόρκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο Τ/κ ηγέτης είχε θέσει το θέμα και τότε ο κ. Γκουτέρες είχε πει πως η εκτελεστική εξουσία δεν παρεμβαίνει στην δικαστική εξουσία σε καμιά δημοκρατική χώρα. «Επανέλαβα αυτό» είπε.

Ο ΠτΔ πρόσθεσε ότι είπε στην συνάντηση σήμερα στον Ερσίν Τατάρ πως ένα από τα κράτη με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τις πιο άριστες σχέσεις και συνεργάζεται σε όλους τους τομείς είναι το Ισραήλ, όπου ήταν χθες και όπου έγινε εκδήλωση διαμαρτυρίας από συγγενείς και συνεργάτες του κ. Αϊκούτ έξω από το προεδρικό μέγαρο. «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: είμαστε μια δημοκρατική χώρα και δεν παρεμβαίνουμε στην δικαστική χώρα» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει νέα καθορισμένη συνάντηση, απάντησε όχι. Η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται αν υπογράψει το συμβόλαιό της στις 12 Μαΐου και να έρθει στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα, δήλωσε ο ΠτΔ και πρότεινε στην συνάντηση όπως γίνει πριν την κάθοδο της κ. Ολγκίν μια νέα συνάντηση ηγετών, αλλά δεν υπήρξε διάθεση συζήτησης.

Σε ερώτηση εάν συζήτησε με τον κ. Τατάρ τις αναφορές του κ. Ερντογάν το Σαββατοκύριακο (για το Κυπριακό), απάντησε αρνητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η πρόταση για διάνοιξη σημείου διέλευσης πεζών εντός της Λευκωσίας αφορά το σημείο της οδού Λιδίνης πλησίον του νέου Δημαρχείου Λευκωσίας.

Συμφωνία στο ζήτημα της αποκατάστασης 30 κοιμητηρίων

Επιτεύχθηκε συμφωνία στο ζήτημα της αποκατάστασης 30 κοιμητηρίων, 15 στα κατεχόμενα και 15 στις ελεύθερες περιοχές και αμέσως ξεκινούν οι εργασίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Πρόσθεσε ότι υπήρξε μικρή πρόοδος και στα θέματα περιβάλλοντος.

Το ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών

Σήμερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, κ. Ερσίν Τατάρ, και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκαν υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο/Αναπληρωτή Ειδικού Συμβούλου Κόλιν Στιούαρτ στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας. Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Τατάρ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον επαναδιορισμό της κας María Angela Holguín Cuéllar ως Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο και προσβλέπουν στην υποδοχή της στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες. Οι δύο ηγέτες εγκαινίασαν την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία. Καλωσόρισαν τα μέλη της Επιτροπής και την ενθάρρυναν να προωθήσει τον διάλογο και τις πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη νεολαία. Στη συνέχεια, συναντήθηκαν και χαιρέτισαν και εκτίμησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την αποκατάσταση των νεκροταφείων και ανέθεσε στην Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου της. Συμφώνησαν επίσης σε νέες πρωτοβουλίες σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για την αποναρκοθέτηση, την ηλιακή ενέργεια και τα σημεία διέλευσης. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συνεχίσουν να εξετάζουν τα ζητήματα σε τακτική βάση και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σύντομα.

SECRETARY-GENERAL’S GOOD OFFICES MISSION IN CYPRUS

PRESS STATEMENT BY THE UN SPOKESPERSON IN CYPRUS

Nicosia, 5 May 2025.

