Μια σοβαρή ρήξη έχει προκύψει στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (OTS) σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Κατά τη Σύνοδο ΕΕ–Κεντρικής Ασίας στο Σαμαρκάνδη (3–4 Απριλίου), το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν υπέγραψαν δήλωση υποστήριξης των αποφάσεων του ΟΗΕ που θεωρούν παράνομη την ανακήρυξη ανεξαρτησίας της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ).

Επιπλέον, οι χώρες αυτές ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με την Κυπριακή Δημοκρατία, διορίζοντας πρεσβευτές στη Λευκωσία. Η Άγκυρα δεν έχει επίσημα σχολιάσει, αλλά υπάρχει δυσαρέσκεια, καθώς η Τουρκία προσπαθεί χρόνια να επιτύχει αναγνώριση του ψευδοκράτους .

Ο «υπουργός» Μεταφορών του ψευδοκράτους και ηγέτης του Κόμματος Αναγέννησης, Ερχάν Αρικλί, κάλεσε την Τουρκία να λάβει μέτρα κατά των κρατών αυτών, κατηγορώντας τα ότι δίνουν προτεραιότητα στη συνεργασία με την ΕΕ για οικονομικά οφέλη.

Ο ηγέτης του Κόμματος Μεγάλης Ενότητας, Μουσταφά Ντεστίτζι, χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτη» τη στάση των τριών χωρών, υπογραμμίζοντας πως αγνοούν την λεγόμενη «ΤΔΒΚ» , παρόλο που έχει καθεστώς παρατηρητή στον OTS.

Αντίθετα, το Αζερμπαϊτζάν έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην ανεξαρτησία της λεγόμενης «ΤΔΒΚ» , με τον πρόεδρο Αλίεφ να δηλώνει πως η χώρα του θα στηρίξει τους Τουρκοκύπριους μέχρι την αναγνώριση του κράτους τους.

Ωστόσο, δεν φαίνεται πιθανό να προβεί άμεσα σε επίσημη αναγνώριση, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις του Μπακού με την ΕΕ. Συνολικά, η στάση των κρατών-μελών του OTS απέναντι στο Κυπριακό προκαλεί έντονες αντιδράσεις, τόσο από το ψευδοκράτος όσο και από την Τουρκία, ενώ αναδεικνύει τις διαφορές στρατηγικής εντός του οργανισμού.

Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan have officially declared Türkiye as an 'occupying power' in Cyprus.



• They endorsed UN Security Council Resolutions 541 and 550. pic.twitter.com/pItsdIHDmR