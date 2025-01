Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση κι απαντήσεις από την κυβέρνηση που να ξεκαθαρίζουν «αν είναι πακέτο ή όχι» η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη για το θέμα των οδοφραγμάτων, ζήτησε την Τετάρτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, δηλώνοντας εκνευρισμένος με συνεργάτη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος προσπαθεί να δαιμονοποιήσει το ΑΚΕΛ λέγοντας ότι χρησιμοποιεί την φρασεολογία Τατάρ.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου για θέματα ενέργειας κι απαντώντας σε ερώτηση αν γνώρισαν για την ύπαρξη του πακέτου, ο Στέφανος Στεφάνου απάντησε αρνητικά. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν είναι πακέτο» και ζητούν – είπε – από προχθές να ξεκαθαρίσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συνεργάτες του, «αν είναι πακέτο».

Δημόσια, συνέχισε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι συνεργάτες του έχουν δώσει διαφορετικές απαντήσεις. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ο κ. Στεφάνου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου απάντησε ότι τα 8 σημεία συνδέονται μεταξύ τους και δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις, «σημαίνει ότι παραπέμπει σε πακέτο».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, πρόσθεσε, «ρωτήθηκε αλλού και είπε ότι δεν είναι όλα πακέτο, αλλά σε ότι αφορά στα οδοφράγματα «είναι πακέτο 2 – 2. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό». Τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, τον άκουσε ο ίδιος σε ραδιοφωνικό σταθμό κι «έδωσε δύο εκδοχές». Αρχικά ότι πακέτο είναι τα 4 οδοφράγματα και μετά ότι «αυτό δεν είναι και τόσο πακέτο. Το συζητούμε».

Είναι η κυβέρνηση που πρέπει να διευκρινίσει, σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Εμείς ρωτούμε την κυβέρνηση και δεν παίρνουμε απάντηση: τελικά τί συμβαίνει με την πρόταση που έχουμε καταθέσει; Για να ξέρουμε κι εμείς πώς να προσεγγίσουμε το θέμα», είπε.

Ο κ. Στεφάνου συνέχισε λέγοντας ότι η άποψη του ΑΚΕΛ, την οποία κατέθεσε και στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι πως η κατάθεση προτάσεων με την μορφή take it or leave it «ενέχει κινδύνους για να μείνουμε στο αδιέξοδο και να μας φορτωθούν κι ευθύνες γι’ αυτό το αδιέξοδο».

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαιότητα, να επωφελούνται δηλαδή και οι Ε/κ και οι Τ/κ, ανέφερε, «και να γίνει η διαχείριση με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Όσο μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, δεδομένης της αρνητικής θέσης της τ/κ πλευράς».

Ερωτηθείς πως βλέπει το ΑΚΕΛ το άνοιγμα οδοφράγματος στη Λουρουτζίνα, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι δεν μπήκαν στη λογική να συζητήσουν συγκεκριμένα οδοφράγματα πέραν της αρχής της αμοιβαιότητας. Στη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο, συνέχισε, που έγινε μετά το άτυπο δείπνο του Οκτωβρίου, το ΑΚΕΛ είχε πει ότι πρέπει να συζητηθεί το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, αλλά να δοθεί και η δυνατότητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει ευελιξία.

Στην ερώτηση εάν η Λουρουτζίνα μπήκε στο τραπέζι τώρα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι δεν άκουσαν προηγουμένως τέτοια πρόταση, αλλά όταν το δήλωσε ο κ. Τατάρ. Δεν γνωρίζει, ανέφερε, εάν έγινε συζήτηση στις συναντήσεις των διαπραγματευτών, αλλά κι αυτό πρέπει να το διευκρινίσει η κυβέρνηση.

«Δεν είναι ζητήματα που διαχειριζόμαστε εμείς αυτά. Και πρέπει να σας πως ότι εμείς είμαστε και λίγο εκνευρισμένοι, διότι ακούμε εκπροσώπους της κυβέρνησης να προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν το ΑΚΕΛ ότι τάχατες χρησιμοποιεί φρασεολογία του Τατάρ. Έτσι ακούσαμε σήμερα από έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Όταν εμείς θέτουμε ερωτήματα προς την κυβέρνηση φυσιολογικά, και δεν απαντά η κυβέρνηση», ανέφερε.

Η κυβέρνηση, επανέλαβε ο κ. Στεφάνου, πρέπει να ξεκαθαρίσει αν είναι πακέτο ή όχι, πώς λογαριάζει να χειριστεί τα πράγματα. «Αν δεν θέλει να το πει δημόσια ας συγκαλέσει επιτέλους ο Πρόεδρος, Εθνικό Συμβούλιο να μας ενημερώσει πρώτα απ’ όλα υπεύθυνα, στο πλαίσιο του ΕΣ, κι εμείς υπεύθυνα να καταθέσουμε τις απόψεις μας, χωρίς να γίνεται δημόσιος διάλογος».

Εμείς ακούμε δημόσια τί λένε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συνεργάτες τους, αντιφατικά πράγματα και δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο να συζητήσουμε», επανέλαβε.

Κληθείς να σχολιάσει την σημερινή δήλωση του Προέδρου για αυτόματη εγγραφή τω 17χρονων στον εκλογικό κατάλογο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι θα συζητηθεί στη Βουλή στο πλαίσιο του πακέτου νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που έχουν κατατεθεί και είναι πολλά για τον εκλογικό νόμο. Η συζήτηση, είπε, θα αρχίσει στην Επιτροπή Εσωτερικών, τον Φεβρουάριο κι εκεί θα τα δούνε πακέτο και ο καθένας θα καταθέσει τις απόψεις του.

