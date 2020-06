Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία 5.2 ρίχτερ

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μαλάτεια.

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC).

M5.2 #earthquake (#deprem) strikes 38 km E of #Malatya (#Turkey) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/7K4YWLBG5s