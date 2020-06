Εξελίξεις στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν: Ταυτοποιήθηκε ύποπτος

Η βρετανική και η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν έναν νέο ύποπτο στην υπόθεση της εξαφάνισης το 2007 της τρίχρονης τότε Μαντλίν Μακάν, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες σχετικά με έναν Γερμανό υπήκοο που εκτίει ποινή σε φυλακή της Γερμανίας για ένα άσχετο θέμα.

Η Μακάν εξαφανίστηκε από το δωμάτιό της την 3η Μαΐου, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών της οικογένειας στην Πορτογαλία, ενώ οι γονείς της έτρωγαν με φίλους στο θέρετρο Πράια ντε Λουζ.

Η τύχη της παραμένει ένα μυστήριο παρά τις εκτεταμένες έρευνες διεθνώς και την ευρεία κάλυψη της υπόθεσης από τα ΜΜΕ.

«Σε σχέση με την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μπεθ Μακάν, ηλικίας 3 ετών εκείνη την εποχή (…), το υπουργείο δημόσιας τάξης του Μπραουνσβάιγκ διεξάγει έρευνα σχετικά με έναν Γερμανό υπήκοο ηλικίας 43 ετών που θεωρείται ύποπτος για φόνο», λέει η γερμανική αστυνομία της Γερμανίας σε ένα δελτίο τύπου.

Ο ύποπτος είναι δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων που έχει ήδη καταδικαστεί πολλές φορές, ιδίως για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Εκτίει αυτή τη στιγμή ποινή φυλάκισης για «μια άλλη υπόθεση», διευκρινίζει η αστυνομία.

Οι Γερμανοί ερευνητές είχαν «στενή συνεργασία» με τους Βρετανούς και Πορτογάλους συναδέλφους τους προκειμένου να καταφέρουν βρουν αυτόν τον νέο ύποπτο.

Ο άνδρας αυτός είχε ζήσει για καιρό στο Αλγκάρβε το διάστημα μεταξύ 1995 και 2007, για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα σπίτι που βρίσκεται μεταξύ του Λάγκος και της Πράια ντα Λουζ. Είχε, επίσης, εργαστεί στην περιοχή, κυρίως στον τομέα της εστίασης.

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, έβγαζε τα προς το ζην «διαπράττοντας εγκλήματα, ιδίως διαρρήξεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα και παραθεριστικές κατοικίες», όπως και διακίνηση ναρκωτικών.

Από την πλευρά της, η βρετανική αστυνομία περιγράφει την έκκληση που απηύθυνε σήμερα, τελευταία από μια σειρά εκκλήσεων που είχε εκδώσει από την εξαφάνιση του παιδιού, ως μια «σημαντική εξέλιξη».

Θέλουν να μιλήσουν σε όποιον έχει σχετικές πληροφορίες για τον ύποπτο, τον οποίο δεν κατονομάζουν ή τις κινήσεις δύο οχημάτων που συνδέονται με αυτόν, την περίοδο κοντά στην εξαφάνισή της μικρής. Και τα δύο οχήματα, ένα βανάκι Volkswagen και μια Jaguar έχουν περιέλθει αυτή τη στιγμή στην κατοχή της γερμανικής αστυνομίας.

Ζητούν, επίσης, από οποιονδήποτε γνωρίζει κάποια πληροφορία σχετικά με δύο πορτογαλικά τηλέφωνα, να την καταθέσει στις αρχές. Το ένα από τα τηλέφωνα πιστεύεται ότι το χρησιμοποιούσε ο ύποπτος, ο οποίος δέχθηκε μια κλήση διάρκειας 30 λεπτών από το δεύτερο τηλέφωνο, ενώ βρισκόταν στην Πράια ντε Λουζ, τη νύχτα της εξαφάνισης του παιδιού, λίγο προτού χαθούν τα ίχνη της.

«Ίσως να γνωρίζετε, ενδεχομένως να ξέρετε κάποια πράγματα απ’ όσα έκανε, που πιθανόν εμπιστεύτηκε σε εσάς σχετικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν», λέει ο επικεφαλής των ερευνών Μαρκ Κράνγουελ.

«Έχουν περάσει περισσότερα από 13 χρόνια και η αφοσίωσή σας ίσως να έχει αλλάξει. Αυτό το πρόσωπο βρίσκεται στη φυλακή… τώρα είναι η στιγμή να παρουσιαστείτε».

Η βρετανική αστυνομία επισημαίνει ότι παραμένει ανοικτή στο θέμα της εμπλοκής του άνδρα και δεν έχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το αν η Μαντλίν είναι ζωντανή ή όχι.

German prisoner, 43, identified as new suspect in case of Madeleine McCann, who went missing in Portugal in 2007 https://t.co/GAoWJ2gmeB