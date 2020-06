Eκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από Ισραήλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με επιτυχία δοκίμασε το νέο τακτικό τηλεκατευθυνόμενο πυραύλο ακρίβειας ικανό να χτυπήσει έναν στόχο από 248 μίλια και 56 μίλια, η Israel Aerospace Industries (IAI) .

Η ισραηλινήε πολεμική βιομηχανίς κυκλοφόρησε μάλιστα και βίντεο την Τρίτη αποκαλύπτοντας το νέο βαλλιστικό πυραύλο κατά των πλοίων που μπορεί να επιτύχει έναν στόχο τόσο σε κοντινή όσο και σε μεγάλη απόσταση.

Το Long Range Artillery Weapon System (LORA) είναι ένα σύστημα όπλων ξηράς-θάλασσας που προορίζεται να ανταποκριθεί σε μια βαλλιστική επίθεση με χτύπημα ακριβείας εντός 30 ποδιών από τον στόχο. Ο πύραυλος στο πείραμα της Τρίτης ξεκίνησε από τη θάλασσα.



Σχολιάζοντας την δοκιμή πυραύλου, ο ερευνητής του Γερμανικού Ινστιτούτου για τη Διεθνή Ασφάλεια (SWP), Stefan Woiform, αναφέρει πως η δοκιμή βαλλιστικών πυραύλων του Ισραήλ είναι ένα άλλο σημάδι αυξανόμενης τάσης προς ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. «Μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, το Ισραήλ συμμετέχει σε μια αναδυόμενη αντι-Τουρκική συμμαχία, βασισμένη στην ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία», σημειώνει.

«Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη θάλασσα λόγω "ζητημάτων ασφάλειας", ωστόσο, αποδεικνύει την ικανότητα του Ισραήλ να επιτύχει επιτυχώς πλωτούς στόχους από οποιοδήποτε σημείο της Μεσογείου», πρόσθεσε.

