Τουρκία: 425 οι νεκροί σήμερα, ξεπέρασαν τις 20000 τα κρούσματα κορωνοϊού

Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων στην Τουρκία, μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας, Μαρία Ζαχαράκη.

69 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 425 συνολικά. Παράλληλα, διαγνώστηκαν με τον ιό άλλοι 2.786 άνθρωποι σήμερα, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να ξεπερνάει τις 20 χιλιάδες (20.921 κρούσματα).44

Ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφει η Κωνσταντινούπολη, η οποία μετρά 12.231 κρούσματα πλέον (από 8.852 πριν από 2 ημέρες).

Η Σμύρνη ξεπέρασε τα χίλια, μετρώντας 1.105 κρούσματα και η Άγκυρα 860.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά, ανέφερε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα, καθώς η κοινωνική απόσταση δεν έχει επιτύχει ως μέτρο, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη.

Σε σχετικές δηλώσεις θα προβεί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε νέο διάγγελμα απόψε.

#BREAKING



Minister of Health Fahrettin Koca: In the last 24 hours, we detected 2 786 positive cases, our total number of cases was 20 thousand 921. The total loss of life with the 69 people we lost today has reached 425. 484 of our patients were recovered and discharged. pic.twitter.com/FKc3l37GFO