ΒΙΝΤΕΟ: Με drone εντοπίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο Derbyshire

Drone επιστράτευσε η Αστυνομία του Derbyshire προκειμένου να εντοπίζει τους πολίτες που δεν υπακούν στα διατάγματα για περιορισμό.

Τα πλάνα είναι από την περιοχή Curbar Edge και όπως καταγράφει το drone της Αστυνομίας αρκετοί πολίτες φαίνεται πως πήγαν για βόλτα και φωτογραφίες σε μια περιοχή που δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και άρα δεν δικαιολογείται η μετακίνησή τους.

Despite posts yesterday highlighting issues of people still visiting the #PeakDistrict despite government guidance, the message is still not getting through. @DerPolDroneUnit have been out at beauty spots across the county, and this footage was captured at #CurbarEdge last night. pic.twitter.com/soxWvMl0ls