Κινέζος Πρέσβης: Ο αγώνας της ΕΟΚΑ έδειξε τον δρόμο για την αντοχή

Ο αγώνας της ΕΟΚΑ έδειξε τον δρόμο για την αντοχή, την αποφασιστικότητα, την εθνική αξιοπρέπεια και την τιμή, ανέφερε ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, Huang Xingyuan, με αφορμή την εθνική επέτειο του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59.



Διαβάστε περισσότερα εδώ:Η Κίνα στέλνει 10 χιλιάδες μάσκες στην Κύπρο-Το μήνυμα του Πρέσβη της Κίνας

«Πολλά μαθήματα μπορούν να αντληθούν από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959, που οδήγησε στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περιόδους κρίσης για το έθνος, ο αγώνας της ΕΟΚΑ έδειξε το δρόμο για την αντοχή, την αποφασιστικότητα, την εθνική αξιοπρέπεια και την τιμή», έγραψε ο Πρέσβης της Κίνας στον λογαριασμό του στο twitter.

Many lessons can be learned from the liberation struggle 1955-1959, that led to the establishment of the Republic of Cyprus. In times of crisis for the nation, the struggle of EOKA showed the way for endurance, determination, national dignity and honour. #Cyprus #1stApril pic.twitter.com/nVE4ztCcUz