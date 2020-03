«Από τη Ρωσία με Αγάπη»:Η ρωσική βοήθεια στην Ιταλία εκθέτει ΕΕ και ΝΑΤΟ

Οι επανειλημμένες πτήσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών γεμάτων με βοήθεια στην Ιταλία για την καταπολέμηση του κορονοϊού έχει αφήσει έκθετη την ΕΕ, που απέτυχε να στείλει έγκαιρη κι επαρκή βοήθεια σε ένα κράτος μέλος της σε κρίση και αποτελεί μία πρώτης τάξεως επικοινωνιακή επιτυχία για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εντός κι εκτός της χώρας του.

Η Ιταλία είναι ευγνώμων για τις μονάδες απολυμάνσεις και το στρατιωτικό υγιειονομικό υλικό που αφειδώς στέλνει η Ρωσία τις τελευταίες 4 ημέρες, σε αντίθεση με την αποσπασματική και φειδωλή ανταπόκριση από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Μολαταύτα, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και της ΕΕ βλέπουν στην πράξη αρωγής αυτή, περισσότερο μία γεωπολιτική κίνηση, που ενισχύει την ισχύ και την επιρροή της Μόσχας, παρά μία άδολη φιλανθρωπική αντίδραση, πράγμα που αρνείται η Ρώμη.

«Δεν υπάρχουν γεωπολιτικά σενάρια, έχουμε μία χώρα που χρειάζεται βοήθεια κι έχουμε κι άλλες χώρες που σπεύδουν να βοηθήσουν», απαντά ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Λουΐτζι Ντι Μάγιο, σε δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των Βρυξελλών πως «οι Ιταλοί εκπέμπουν ένα γενικό αίτημα βοήθειας κι οι Ρώσοι στέλνουν στρατιωτικούς γιατρούς και στρατιωτικό εξοπλισμό με στρατιωτικά αεροσκάφη. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα».

«Δεν είναι ένα ζήτημα Ψυχρού Πολέμου, είναι ένα ζήτημα ρεαλιστικό, ή ρεαλπολιτίκ, πείτε το όπως θέλετε», τονίζει ο Ντι Μάγιο, σε συνέντευξη στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Corriere della Sera.

H Ρωσία έχει αποστείλει τουλάχιστον 15 αεροσκάφη με φορτηγά απολύμανσης, οκτώ ιατρικές ομάδες και προσωπικό 100 ανδρών, από τις μονάδες προηγμένης εκπαίδευσης σε πυρηνικό, βιολογικό και χημικό πόλεμο.

«Η Γαλλία μας απέστειλε 2 εκατ. μάσκες, η Γερμανία δεκάδες αναπνευστήρες. Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ζήτησε κι εστάλησαν κάποια αεροσκάφη από την Ρωσία που μετέφεραν 180 γιατρούς, νοσηλευτές, αναπνευστήρες και μάσκες», ενημέρωσε ο επιτετραμμένος για τον κορονοϊό, Ντομένικο Αρκούρι, μιλώντας την Κυριακή στη RAI.

Η ρωσική κυβέρνηση κι η αντιπροσωπεία της στο ΝΑΤΟ δημοσίευσαν βίντεο με τις αποστολές, με τα αεροσκάφη και τα φορτηγά να έχουν τεράστιες επιγραφές 'Από την Ρωσία με Αγάπη' και τις σημαίες της Ιταλίας και της Ρωσίας πλάι-πλάι, ενώ στα Twitter έδειχναν τον Ντι Μάγιο να καλωσορίζει το πρώτο ρωσικό αεροσκάφος.

Απεναντίας, οι αερογέφυρες του ΝΑΤΟ με ιατρικό υλικό και οι αεροδιακομιδές ασθενών κι ο επαναπατρισμούς πολιτών από το εξωτερικό στους Ευρωπαίους εταίρους του δεν έχουν τύχει τόσης προσοχής, ενώ κι η ΕΕ έχει καθυστερήσει στην τροφοδοσία με μάσκες, καθώς πολλά κράτη μέλη της έχουν κλείσει και τα σύνορά τους.

«Είναι μία μεγάλη επιτυχία για τον Πούτιν. Πιστεύω πως οι Ιταλοί έχουν πέσει στην παγίδα», δηλώνει ανώτερο στέλεχος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας πως πλέον η Ιταλία λαμβάνει βοήθεια κι από την Συμμαχία, ενώ κι η Ισπανία έχει ζητήσει την βοήθειά της.

Ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ, του Κέντρου Κάρνεγκι της Μόσχας, επεσήμανε πως και η Κίνα και η Κούβα στέλνουν βοήθεια στην Ιταλία: «για χώρες που θα ήθελαν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων να αλλάξει προς όφελός τους, η πανδημία απετέλεσε μία χρυσή ευκαιρία».

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν κατηγορήσει κατ' επανάληψη τη Μόσχα πως χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από ήπια πίεση, κεκαλυμμένη δράση και δίκτυα κυβερνοπειρατείας επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τη Δύση, εκμεταλλευόμενη τις κοινωνικές διαιρέσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα σε εσωτερική τους έκθεση οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν τη Μόσχα για «εκστρατεία σημαντικής παραπληροφόρησης», με στόχο την επιδείνωση των συνεπειών του κορονοϊού. Κατηγορίες που απέρριψε η Μόσχα.

Ο δε επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζουζέπ Μπορέλ, χωρίς να κατονομάζει τη Ρωσία, προειδοποίησε πως η ΕΕ πρέπει να είναι πιο προσεκτική για «μία μάχη για επιρροή μέσα από την επιρροή της πληροφορίας και την πολιτική της γενναιοδωρίας».

Ερωτηθείς εάν αναμένει ώστε η Ιταλία, ανταποδίδοντας τη βοήθεια, να μεσολαβήσει υπέρ της άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά του τραπεζικού, οικονομικού και ενεργειακού τομέα της Ρωσίας από την ΕΕ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε πως αυτό είναι παράλογο: «δεν μιλούμε εδώ για όποιες συνθήκες, ή υπολογισμούς, ή ελπίδες. Η Ιταλία χρειάζεται πραγματικά βοήθεια σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα κι ό,τι κάνει η Ρωσία είναι διαχειρίσιμο», τόνισε ο Πεσκόφ την Δευτέρα.

«From Russia with love". With these stickers on the sides, Russia’s two military planes with experts and equipment takes off from Chkalovsky airfield and is heading to #Italy to assist in combating the #coronavirus pandemic. Photos courtesy of the Defense Ministry pic.twitter.com/oxT3zE8vNG