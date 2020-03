Πώς σχολιάζει ο πρέσβης της Κίνας τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην Κύπρο

«Τα πιο αυστηρά μέτρα είναι η εγγύηση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, σχολιάζοντας το διάγγελμα του Προέδρου Αναστασιάδη.

Δείτε αυτούσια την ανάρτησή του:

The most comprehensive, stringent and thorough measures are the No.1 guarantee to effectively curb the spread of the epidemic- China's most valuable lesson learnt in fighting #COVIDー19. https://t.co/Wa0aKZMMZE