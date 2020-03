Σεισμός 5.1 ρίχτερ στη νοτιοανατολική Τουρκία (BINTEO)

Σεισμός 5.1 ρίχτερ συνέβη στις 20.53 (ώρα Τουρκίας) στην επαρχία Ελαζίγ της ΝΑ Τουρκίας, η οποία είχε πάλι πληγεί στα τέλη Ιανουαρίου από ισχυρό σεισμό 6.8 ρίχτερ, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια μας Μαρία Ζαχαράκη.

Το εστιακό βάθος ήταν 5.5 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

