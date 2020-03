ΠΟΥ για κορωνοϊό: Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές του εμβολίου

Αισιόδοξα μηνύματα στέλνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με την παραγωγή εμβολίου για τον κορονοΪο που έχει πλήξει όλο τον πλανήτη.

Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου κατά του κορονοϊού ξεκίνησε, μόλις 60 ημέρες μετά τη στιγμή που έγινε γνωστή η γενετική ακολουθία του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα», σημειώνει σε Tweet του ο ΠΟΥ.

"If health facilities are at risk of being overwhelmed, people with mild #COVID19 disease can be cared for at home.



Although this is not the ideal situation, WHO has advice on our website for how home-care can be provided as safely as possible"-@DrTedros #coronavirus