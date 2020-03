Ηχηρό μήνυμα Ιταλών γιατρών σε Ευρώπη για τις ΜΕΘ: «Ετοιμαστείτε»

Την ανάγκη για ετοιμασία όσο το δυνατό συντομότερα και καλύτερα των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας προκειμένου να υποδεχθούν ασθενείς του COVID19 τονίζουν με μηνύματά τους γιατροί και εντατικολόγοι της πρώτης γραμμής από χώρες του εξωτερικού.

Παράδειγμα ο εντατικολόγος Maurizio Cecconi ο οποίος εργάζεται στο Μιλάνο, ο οποίος σε επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Φροντίδας τονίζει μεταξύ άλλων ότι ένα υψηλό ποσοστό κρουσμάτων οδηγείται για νοσηλεία στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Όπως αναφέρει η σχετική επιστολή την οποία δημοσίευσε προ 24ωρων o Independent, ποσοστό 10% όλων των θετικών ασθενών νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το μήνυμα αυτό έφερε τίτλο «We wish to convey a strong message: Get ready!»

Ο ίδιος γιατρός σε σχετικό βίντεο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι απαραίτητη η ετοιμασία των ΜΕΘ αφού θα χρειαστεί να νοσηλευτούν άτομα τα οποία προσβλήθηκαν από τον ιό. Εκεί όπως σημειώνει θα τους δοθεί η δυνατότητα να περιθαλφθούν πιο ολοκληρωμένα με δυνατότητα ανάκαμψης και ακολούθως εγκατάλειψης της εντατικής θεραπείας.

COVID-19: the role of Critical Care in Italy https://t.co/jhCyw8ciuC via @YouTube — Maurizio Cecconi (@DrMCecconi) March 12, 2020

Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά την Κύπρο, ως νοσοκομείο αναφοράς είναι το Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου διαθέτει 6 κλίνες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «η Γυναικολογική και η Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου έχουν εκκενωθεί και απομονωθεί και νοσηλεύουν μόνο ασθενείς με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού. Εφημερεύων Γυναικολόγος / Μαιευτήρας και Παιδίατρος καλύπτουν το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται σε άλλο νοσοκομείο».

Αυτό που τονίζουν επαγγελματίας υγείας μιλώντας στο SigmaLive για το ζήτημα είναι την αναγκαιότητα ετοιμασίας σχεδίου δράσης προκειμένου να υποδεχθούν τυχόν περιστατικά που θα χρειαστούν εντατική νοσηλεία. Οι ίδιοι, μιλώντας στο SigmaLive για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στις ΜΕΘ ανά το παγκύπριο υπογράμμισαν ότι η ανάγκη για ετοιμασία πλάνου θα «έπρεπε να έχει ήδη γίνει». Δεν διστάζουν να πουν ότι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους ακόμη και σε 3 μήνες, φτάνει όπως λένε, να «μην ζήσουμε στιγμές Ιταλίας».