Ρουάντα: Φορητοί νιπτήρες σε στάσεις λεωφορείου, τράπεζες, καταστήματα (VIDEO)

Η Ρουάντα λαμβάνει μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, κατακλύζοντας με φορητούς νιπτήρες για πλύσιμο των χεριών στάσεις λεωφορείων, εστιατόρια, τράπεζες και καταστήματα σε όλη την πρωτεύουσα Κιγκάλι.

Η Ρουάντα δεν έχει καταγράψει κανένα κρούσμα του ιού μέχρι σήμερα, αλλά η γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιβεβαίωσε χθες το πρώτο της κρούσμα και έγινε η όγδοη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που πλήττεται από την επιδημία.

Στον μεγαλύτερο σταθμό λεωφορείων στο Κιγκάλι, οι επιβάτες πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πριν επιβιβαστούν στα λεωφορεία – υιοθετώντας τον κανόνα υγιεινής που συνέστησαν οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

