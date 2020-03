Βίντεο: Τουρκική διμοιρία βάλλει κατά των Ελλήνων με καπνογόνα και δακρυγόνα

Βίντεο ντοκουμέντο, που αποδεικνύει τις εκτιμήσεις για οργανωμένο σχέδιο της Άγκυρας στον Έβρο ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγο κατά τα επεισόδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε πλάνα του βίντεο διακρίνεται καθαρά τουρκική διμοιρία να βάλλει κατά της ελληνικής πλευράς.

Τα πλάνα από ελληνικής πλευράς δείχνουν την τουρκική αστυνομία να ρίχνει με πολλαπλούς εκτοξευτές (πολυβομβιδοβόλο ή κανονάκι) καπνογόνα και δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά. Όπως φαίνεται καθαρά πρόκειται για διμοιρία της τουρκικής αστυνομίας που βρίσκεται 40 μέτρα από τα σύνορα.

Όπως αποδεικνύεται, οι Τούρκοι όχι μόνο μεταφέρουν στα ελληνοτουρκικα σύνορα τους παράτυπους μετανάστες (στη συντριπτική τους πλειονότητα Αφγανοί και Ιρακινοί, και όχι Σύροι) αλλά συμμετέχουν και ενεργά στα επεισόδια.

Την ίδια ώρα νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα επεισόδια στον Έβρο.

Video filmed from the Greek side of the land border this morning, obtained from Greek sources. #Evros pic.twitter.com/kJPEC20YYi