«Μαύρο» στα social media στην Τουρκία

«Μαύρο» στο Twitter έπεσε το βράδυ της Πέμπτης λίγη ώρα μετά που ανακοινώθηκε η ρωσσική επίθεση στο Ιντλίπ.

Όπως αναφέρεται, ο εθνικός πάροχος Turk Telekom διέκοψε το Twitter ενώ ανεπηρέαστα έμειναν τα άλλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Λίγο αργότερα, "έπεσαν" και τα υπόλοιπα Μέσα, δηλαδή το Facebook, Instagram και το Messenger.

⚠️ Confirmed: Twitter has become unavailable across #Turkey as of 11:30 p.m. local time for users of national provider Turk Telekom following alleged attack on Turkish troops in #Idlib; other social media currently unaffected; developing situation

Apparently #Erdogan gov't have ISPs throttle and slow down the Internet access in #Turkey amid reports of high casualty numbers among Turkish troops deployed in #Syria's Idlib province. — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 27, 2020