Κορωνοϊός: Ο αναπληρωτής Υπ. Υγείας του Ιράν ιδρώνει μπροστά στις κάμερες

Βίντεο που εμφανίζει τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας του Ιράν, Ιράτζ Χαριτσί, να σκουπίζει το μέτωπό του από τον ιδρώτα μπροστά στις κάμερες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, είδε το φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως διαγνώστηκε με τον νέο κορωνοϊό Covid-19.

Σύμφωνα με το BBC, το βίντεο όπου εμφανίζεται ο κ. Χαριτσί να μην είναι σε καλή κατάσταση, προέρχεται από συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε χθες Δευτέρα.

Σήμερα Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός έκανε γνωστό πως, βάσει του πρώτου τεστ, διαγνώσθηκε με τον νέο κορονοϊό Covid-19.

Ο ίδιος ανέφερε πως βρίσκεται σε απομόνωση και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως ο ιός θα νικηθεί.

Στο Ιράν έχουν καταγραφεί συνολικά 16 νεκροί και 95 κρούσματα από τον Covid-2019, εκ των οποίων η πλειοψηφία στην πόλη Κομ.

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.



Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk