Απίστευτη τραγωδία: Γνωστός αθλητής έκαψε ζωντανά τα τρία παιδιά του (vid)

Ένας πρώην παίκτης του ράγκμπι πιστεύεται ότι σκότωσε τα τρία του παιδιά και την πρώην σύζυγό του πυρπολώντας το αυτοκίνητό τους σε προάστιο του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ένα έγκλημα το οποίο φαίνεται να συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία.

Η 31χρονη Χάνα Μπάξτερ υπέκυψε στα τραύματά της χθες Τετάρτη στο νοσοκομείο του Μπρίσμπεϊν όπου νοσηλευόταν, λίγες ώρες αφού τα τρία της παιδιά, ηλικίας 3, 4 και 6 ετών, βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο στο οποίο πιστεύεται ότι έβαλε φωτιά ο πρώην σύζυγός της.

Ο Ρόουαν Μπάξτερ, επίσης νεκρός, φέρεται να πλησίασε το αυτοκίνητο, να το περιέλουσε με βενζίνη και να του έβαλε φωτιά, σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian.

Η Χάνα κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και κυλήστηκε στο έδαφος φωνάζοντας «μου έριξε βενζίνη» και «σώστε τα παιδιά μου», ανέφερε η εφημερίδα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα τα οποία είχε υποστεί.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστραλίας ABC μετέδωσε ότι ο 42χρονος Μπάξτερ, πρώην παίκτης του ράγκμπι στην ομάδα New Zealand Warriors, βρισκόταν στο φλεγόμενο αυτοκίνητο από το οποίο εξήλθε προτού αφήσει την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πέθανε αφού αυτομαχαιρώθηκε.

Η τραγωδία αυτή προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη της Αυστραλίας, με αρκετούς να ζητούν την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Νατάσα Στοτ Ντεσπόγια, πρώην γερουσιαστής και πρόεδρος της ένωσης καταπολέμησης της βίας Our Watch, χαρακτήρισε τη βία εναντίον των γυναικών στην Αυστραλία «εθνική έκτακτη ανάγκη».

Από την πλευρά του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον σχολίασε ότι η Αυστραλία θρηνεί τον θάνατο της γυναίκας και των τριών παιδιών της, που «δολοφονήθηκαν με παράλογο τρόπο».

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο Μπάξτερ ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά στο αυτοκίνητο, όμως επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως επεσήμαναν οι αρχές, οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν παράσχει βοήθεια στη Χάνα, αφού εκείνη είχε καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχαν εκδοθεί και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του Μπάξτερ. Η Χάνα είχε επιστρέψει στο πατρικό της μαζί με τα παιδιά της, αφού χώρισε με τον πρώην σύζυγό της και οι δυό τους προσπαθούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιμέλεια.

