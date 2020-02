Μερικός αποκλεισμός σε απογειώσεις πτήσεων στο Χίθροου - Βλάβη σε αεροπλάνο

Οι αρχές του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου έδωσαν άδεια για την επανάληψη των απογειώσεων των προγραμματισμένων πτήσεων, μετά την διακοπή τους για σύντομο χρονικό διάστημα όταν ένα αεροπλάνο έπαθε βλάβη, αποκλείοντας έναν από τους διαδρόμους προσαπογείωσης του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ευρώπης.

"Για λίγα λεπτά ένας από τους διαδρόμους προσαπογείωσης ήταν εκτός λειτουργίας έως ότου ένα αεροπλάνο ρυμουλκήθηκε ώστε να απομακρυνθεί από τον διάδρομο τροχοδρόμησης. Το Χίθροου λειτουργεί τώρα κανονικά", δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

BREAKING An aircraft is blocking runway 27R at London Heathrow #avgeek https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/Kt5OrzRGcq