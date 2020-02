Σεισμός τώρα στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, το απόγευμα της Τρίτης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στην πόλη Κιρκαγάτς και 97 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:09. Ο σεισμός σημειώθηκε στην δυτική Τουρκία, στην Μικρά Ασία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Κιρκαγάτς και 97 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

​Ο νέος σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός και στην Λέσβο.

