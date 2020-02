«Στάχτη» τα τουρκικά άρματα στη Συρία μετά τη χθεσινή επίθεση (ΦΩΤΟ)

Νέες φωτογραφίες διέρρευσαν χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το συριακό μέτωπο και τις επιχειρήσεις της Τουρκίας. Συγκεκριμένα είδαν το φως της δημοσιότητας εικόνες που φέρονται να είναι από κατεστραμμένο κομβόι του τουρκικού στρατού κοντά στην Ταφτανάζ της Ιντλίμπ μετά από επίθεση του συριακού στρατού.









Στις φωτογραφίες διακρίνονται κατεστραμμένα άρματα μάχης Μ60. Από την επίθεση 5 στρατιώτες σκοτώθηκαν, ενώ 30+ τραυματίστηκαν!

#BREAKING: Images leaked now confirm that as result of #Syria Arab Army attack at a convoy of #Turkish Army & Jaish al-Hor (#AlQaeda) in #Taftanaz, several M60T Sabra battle tanks, ACV-15 armoured carriers & supply trucks of #Turkey were destroyed & 5 soldiers were killed today! pic.twitter.com/JhvqodCkiR