Άνοιξαν πυρ σε αστυνομικό σταθμό στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης (VID & ΦΩΤΟ)

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε αστυνομικό τήμα της NYPD στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν πριν από λίγο αμερικανικά μέσα. Δύο αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση από έναν περαστικό ενώ κάθονταν σε ένα κλειδωμένο αστυνομικό βαγόνι με ενεργοποιημένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το «Sputnik».

BREAKING: 2ND OFFICER SHOT: reports of an officer shot in the 41 precinct just hours after another officer was shot. @News12BX pic.twitter.com/i7KhrHJrTy